Unfall
Mann stirbt bei Frontalcrash nahe Mettlach
Rettungsdienst
Der andere Mann überlebte schwer verletzt. (Symbolbild)
Jan Woitas. DPA

Zwei Autos stoßen auf einer Landstraße im Saarland zusammen. Für einen der beiden Fahrer endet der Unfall tödlich.

Lesezeit 1 Minute

Mettlach (dpa/lrs) – Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos im Landkreis Merzig-Wadern ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 34-Jährige hatte als Fahrer in einem der beiden Wagen gesessen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der zweite Fahrer – ein 37-Jähriger – überlebte den Unfall, erlitt aber schwere Verletzungen. Nach aktuellem Kenntnisstand waren die beiden Männer jeweils allein in ihren Autos unterwegs gewesen.

Die beiden Fahrzeuge waren auf einer Landstraße zwischen Mettlach-Orscholz und Perl-Oberleuken zusammengestoßen. Bislang sei die Unfallursache unklar, sagte der Sprecher. Die Unfallaufnahme war am frühen Nachmittag noch im Gange. Für die Ermittlungen sei ein Sachverständiger hinzugezogen worden.

© dpa-infocom, dpa:260926-930-747954/1

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