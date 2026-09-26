Zwei Autos stoßen auf einer Landstraße im Saarland zusammen. Für einen der beiden Fahrer endet der Unfall tödlich.

Mettlach (dpa/lrs) – Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos im Landkreis Merzig-Wadern ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 34-Jährige hatte als Fahrer in einem der beiden Wagen gesessen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der zweite Fahrer – ein 37-Jähriger – überlebte den Unfall, erlitt aber schwere Verletzungen. Nach aktuellem Kenntnisstand waren die beiden Männer jeweils allein in ihren Autos unterwegs gewesen.

Die beiden Fahrzeuge waren auf einer Landstraße zwischen Mettlach-Orscholz und Perl-Oberleuken zusammengestoßen. Bislang sei die Unfallursache unklar, sagte der Sprecher. Die Unfallaufnahme war am frühen Nachmittag noch im Gange. Für die Ermittlungen sei ein Sachverständiger hinzugezogen worden.