Großeinsatz für die Polizei in der Nacht: Ein Mann stürzt sich in Mainz aus dem Fenster und wird schwer verletzt. Zuvor soll er seine Frau, sein Kind und einen Nachbarn körperlich attackiert haben.

Mainz-Ebersheim (dpa/lrs) – Nach einem familiären Streit ist ein 37 Jahre alter Mann in der Nacht offenbar aus dem dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Mainz gesprungen und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, steht der Mann im Verdacht, seine Frau im Streit angegriffen und leicht verletzt zu haben. Dabei soll auch ein Kleinkind leicht verletzt worden sein.

Anwohner hatten gegen 0.15 Uhr laute Schreie sowie Geräusche zerbrechender Gegenstände aus einer Wohnung gehört und die Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei der 37-Jährige dann gesprungen und habe sich schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Tatverdächtiger soll auch Nachbarn angegriffen haben

Nach Informationen der Polizei hatte der Mann schon vor dem Eintreffen der Polizei damit gedroht, sich aus dem Fenster zu stürzen. Dies habe die Ehefrau zunächst verhindern können. Ihr sei dann die Flucht mit ihren beiden Kindern zu den Nachbarn gelungen.

Der 37-Jährige soll zudem einen Nachbarn angegriffen und Sachschäden im Treppenhaus und am Fenster verursacht haben. Eine akute psychische Erkrankung des Mannes habe zu dem Geschehen beigetragen, erklärte die Polizei. Ein Kriseninterventionsteam habe die Beteiligten psychologisch und medizinisch betreut.