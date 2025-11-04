Mann soll Stiefvater Messer in den Rücken gerammt haben

Schon wieder muss sich das Koblenzer Landgericht mit einer Messerattacke beschäftigen. Ein 34-Jähriger sitzt dort seit Dienstag auf der Anklagebank – er soll im März im Westerwald versucht haben, seinen Stiefvater zu erstechen. Der Prozessauftakt.
Ein Prozess um eine mutmaßliche Messerattacke in einer Stadt im Westerwaldkreis ist am Koblenzer Landgericht angelaufen. Dem 34-jährigen Angeklagten wird versuchter Totschlag vorgeworfen – Ende März soll er seinem Stiefvater ein Küchenmesser in den Rücken gerammt haben.