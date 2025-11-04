An den Autobahnen in RLP gibt es zu wenig Schnelllader

Ein ADAC-Test zeigt: Die Ladeinfrastruktur an Autobahnen ist oft unzureichend – auch in Rheinland-Pfalz. Es fehlen Schnelllader, die Preise sind intransparent. Wie die Situation für E-Autofahrer aussieht.
Lesezeit 2 Minuten
Eine aktuelle ADAC-Untersuchung zeigt: Die Ladebedingungen für E-Autos an deutschen Autobahnen sind unzureichend. Von 50 getesteten Rastanlagen und Autohöfen entlang der 15 längsten Autobahnen erhielt keiner der Standorte die Bestnote „sehr gut“. Nur 13 wurden mit „gut“ bewertet – mehr als die Hälfte fiel mit „mangelhaft“ oder „sehr mangelhaft“ durch.