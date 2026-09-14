Auf richterliche Anordnung wird ein Mann in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht - bis er eines Tages verschwindet. Seine Spur führt die Ermittler nach Frankreich.

Klingenmünster (dpa/lrs) – Ein Mann ist aus einer psychiatrischen Einrichtung in Klingenmünster in der Südpfalz verschwunden und wird seitdem von der Polizei gesucht. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei nun mitteilten, war der 30-Jährige auf Anordnung eines Gerichts in der Einrichtung untergebracht gewesen, unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten. Er sei seit dem vergangenen Montag flüchtig.

«Nach derzeitigen Erkenntnissen hält sich der Gesuchte möglicherweise nicht mehr in Deutschland auf», hieß es in der Mitteilung. Der Mann wurde demnach zuletzt im Raum Straßburg in Frankreich gesehen. Weil die Fahndung bislang erfolglos blieb, bitten die Ermittler jetzt die Öffentlichkeit um Hilfe. Wer den Gesuchten sieht, sollte ihn laut der Mitteilung im Blick behalten und den Notruf wählen.