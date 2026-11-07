Kriminalität
Mann nach mutmaßlicher Würgeattacke auf seine Frau in Haft
Neue Streifenwagen für die Polizei in Rheinland-Pfalz
Gegen den Ehemann lag ein Auslieferungshaftbefehl vor. (Symbolbild)
Hannes P. Albert. DPA

Eine Frau wählt den Notruf und berichtet von Todesdrohungen ihres Mannes. Die Polizei rückt aus und trennt das streitende Paar. Dann fällt den Beamten etwas auf.

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Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Eine Frau soll in Bad Kreuznach von ihrem Lebensgefährten mehrfach gewürgt und mit dem Tod bedroht worden sein. Bei der Polizei ging nach eigenen Angaben ein Notruf der 49-Jährigen ein, woraufhin Beamte ausrückten und die beiden voneinander trennten. Die Frau wurde demnach durch das Würgen am Hals verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihren Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. Zudem stellte sich heraus, dass gegen den 51-Jährigen ein Haftbefehl zur Auslieferung an die Strafvollzugsbehörden eines anderen Landes vorlag. Er wurde deshalb festgenommen.

© dpa-infocom, dpa:261106-930-958400/1

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