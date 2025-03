In Ludwigshafen soll ein Mann seine Lebensgefährtin und minderjährige Tochter vor der gemeinsamen Wohnung abgepasst und angegriffen haben.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Die Polizei hat in Ludwigshafen einen Mann mit einem Elektroschock gestoppt. Der 40-Jährige soll zuvor auf seine Lebensgefährtin und seine minderjährige Tochter eingeschlagen haben. Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann am Sonntag die beiden vor der gemeinsamen Wohnung abgepasst. Die Frau und die Tochter wurden dabei leicht verletzt, ein Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Polizeikräfte hätten den Mann kurze Zeit später in der Nähe der Wohnung angetroffen und ihn aufgefordert, sich auf den Boden zu legen. Er soll sich der Aufforderung widersetzt haben und auf die Polizisten zugelaufen sein – daraufhin sei ein «Distanzelektroimpulsgerät (sogenannter Taser)» gegen ihn eingesetzt worden. Im Anschluss wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Laut Polizei wurde der Mann vom Einsatz des Tasers nicht verletzt.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet, zudem wurde eine polizeiliche Verfügung gegen ihn ausgestellt – er darf die gemeinsame Wohnung nicht mehr betreten und erhielt Kontaktverbote zu der Lebensgefährtin und der Tochter.