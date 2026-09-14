Die Streicharbeiten eines Mannes haben in Kaiserslautern die Polizei auf den Plan gerufen: Er hatte Schuhe an - sonst aber nichts.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Er hatte nur Schuhe an, war ansonsten nackt und strich in einem Hof gerade eine Fassade – so haben Polizisten am Samstag einen 64-Jährigen in Kaiserslautern angetroffen. Anwohner hatten die Polizei gerufen, als sie den Mann im Hof des Anwesens bemerkt hatten, wie die Beamten mitteilten. Als die Polizisten ihn ansprachen, konnte der Mann ihre Kritik an seinem Auftreten offenbar nicht nachvollziehen. «Erst nach eindringlicher Aufforderung zog er sich eine Hose an», hieß es.

Der Mann wohnt einer Polizeisprecherin zufolge selbst nicht in dem Haus, an dessen Fassade er arbeitete. Alkohol oder Drogen waren demnach offenbar nicht im Spiel. Die freizügige Streichaktion kann für den 64-Jährigen noch Konsequenzen haben: Er muss laut der Mitteilung mit einer Anzeige rechnen.