Ein Mann schlägt zwei Senioren auf ihrem eigenen Grundstück nieder. Nach dem Angriff auf das Ehepaar setzt sich der Tatverdächtige in deren Haus fest.

Nierstein (dpa) – Ein Mann hat in Nierstein nahe Mainz ein Seniorenpaar auf seinem eigenen Grundstück angegriffen und sich anschließend in dem Haus des Paares verschanzt. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 63-Jährigen ohne Wohnsitz handeln, wie die Polizei mitteilte.

Er habe am Montagabend das Grundstück des älteren Ehepaares betreten und zunächst den 90-jährigen Mann niedergeschlagen. Als die 87-jährige Ehefrau zur Hilfe kam, griff der Tatverdächtige auch sie an und brach ihr dabei die Hand und das Nasenbein. Dann verschanzte sich der Mann im Haus des Ehepaares.

Die alarmierte Polizei umstellte das Haus, um zu verhindern, dass der Tatverdächtige floh. Der 63-Jährige folgte mehreren Aufforderungen nicht, das Haus zu verlassen. Schließlich konnten die Beamten mit Schlüsseln von Familienangehörigen des Ehepaares ins Haus gelangen. Weil unklar war, ob der Mann bewaffnet sei, kam auch ein Polizeihund zum Einsatz. Der Tatverdächtige wurde schließlich festgenommen und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.