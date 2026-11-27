Die Debatten über das Milliardenprojekt laufen seit Monaten. Von ursprünglich acht vorgeschlagenen neuen Standorten gefallen der einzigen Uniklinik von Rheinland-Pfalz noch drei. Wie geht es weiter?

Mainz (dpa/lrs) – Für den Bau eines neuen großen Zentralgebäudes favorisiert die Universitätsmedizin Mainz drei Standorte in der Landeshauptstadt. Nach einer Sitzung des Aufsichtsrates benannte die Uniklinik zwei Flächen im Stadtteil Bretzenheim und eine im Stadtteil Gonsenheim. Diese Grundstücke überzeugten von der Lage, der Topographie und vom Zuschnitt. Sie böten ausreichend Fläche für einen Neubau und künftige Erweiterungen.

Derzeit befindet sich die Unimedizin in der Mainzer Oberstadt. Sie hat aber mit alter Infrastruktur zu kämpfen und würde gerne einen zweiten Standort aufbauen. Während auf dem alten Campus künftig vor allem ambulante Versorgung untergebracht werden soll, soll die stationäre Versorgung in einem neuen Zentralbau an dem neuen Standort gebündelt werden.

Stadtrat beauftragte die Verwaltung

Für den hatte die Stadtverwaltung zunächst acht potenziale Areale ausgeguckt, die eingehender geprüft wurden. Dabei ging es unter anderem um Umweltaspekte, um die Beeinträchtigung der Frischluftzufuhr in die Stadt, um Eigentumsverhältnisse, Hochwasser- und Starkregen-Risiken bis hin zu Anforderungen für einen solchen Bau an kritischer Infrastruktur.

Bis es mit einem Neubau losgehen kann, dürfte es noch Jahre dauern. Und es geht um viel Geld: Ein Baumasterplan für die Unimedizin sieht Investitionskosten in Höhe von mehr als zwei Milliarden Euro in den kommenden Jahren vor.

Kosten für Standort-Prüfungen übernimmt die Unimedizin

Die drei von der Unimedizin favorisierten Areale seien gut für Rettungsdienste und gut mit dem öffentlichen Nahverkehr und dem Auto zu erreichen, betonte die Klinik. Darüber hinaus punkteten diese Grundstücke durch ihre Nähe zur Johannes Gutenberg-Universität.

Der Vorstandsvorsitzende der Unimedizin, Ralf Kiesslich, sagte, für eine erfolgreiche Umsetzung eines Zentralgebäudes sei die zeitnahe Festlegung auf ein geeignetes Grundstück die wichtigste Voraussetzung. Ziel sei es, spätestens im kommenden Jahr Klarheit über einen geeigneten Standort zu schaffen. Die Unimedizin wird nach eigenen Angaben die Kosten für die Prüfungen übernehmen.