Mainz (dpa) – Paul Nebel vom FSV Mainz 05 muss für zwei Spiele aussetzen. Der Flügelstürmer hatte am Samstag bei der 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Köln in der 60. Minute nach einer Notbremse die Rote Karte von Schiedsrichter Tobias Stieler gesehen. Deswegen verhängte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) eine Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen gegen den 22-Jährigen. Das Urteil ist rechtskräftig.
Im Conference-League-Rückspiel gegen Rosenborg Trondheim am Donnerstag ist Nebel allerdings spielberechtigt. Da muss die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen.
