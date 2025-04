München (dpa) – Der FSV Mainz 05 ist nach dem sechsten sieglosen Spiel in München in der Fußball-Bundesliga nach vielen Wochen aus den Europapokal-Plätzen gepurzelt. Gibt's also kein Happy End für das Überraschungsteam? Sportdirektor Niko Bungert hofft, dass seinen Mainzern die Jäger-Rolle und der geringere Druck an den letzten drei Spieltagen vielleicht besser behagt.

«Das kann die Geschichte sein. Jetzt sind wir in der Tabelle wieder der Jäger. Vielleicht muss es einfach dieser für Mainz 05 typische, schwierigere Weg sein», sagte Bungert nach dem 0:3 gegen den FC Bayern in der Allianz Arena.

Gegen Frankfurt «wird es lichterloh brennen»

Die Mainzer gehen als Tabellensiebter mit einem Punkt Rückstand auf Borussia Dortmund in den Endspurt. Am nächsten Spieltag geht es daheim gegen Eintracht Frankfurt, das als Tabellendritter sogar um die Qualifikation für die Champions League kämpft.

«Das Derby kommt vielleicht zur rechten Zeit», meinte Bungert: «Für beide Mannschaften geht es um viel. Da wird es lichterloh brennen.» Es gehe darum, in diesem emotionalen Heimspiel «den Turnaround einzuleiten.»