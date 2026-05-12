Gelingt den Fußballfrauen von Mainz 05 der Durchmarsch in die Bundesliga? Dafür brauchen sie nur noch einen Sieg im finalen Saisonspiel. Die Vorfreude ist groß.

Mainz (dpa/lrs) – Die Frauen des 1. FSV Mainz 05 können am Wochenende ihr eigenes Fußballmärchen schreiben. Mit einem Sieg im Saisonfinale am Sonntag (14.00 Uhr) beim Tabellenschlusslicht VfR Warbeyen ist den Rheinhessinnen der Aufstieg in die Bundesliga nicht mehr zu nehmen. Aktuell rangieren sie punktgleich mit dem SC Sand auf Platz zwei, haben aber das wesentlich bessere Torverhältnis.

«Es ist ein ganz besonderer Moment, eine besondere Ausgangslage, die wir uns da erschaffen haben. Wir sind uns bewusst, was wir erreichen können», sagte die Sportliche Leiterin Nadine Kreß. Es sei vor allem eine Aufgabe für den Kopf, der man sich stellen müsse. «Natürlich hat man eine gewisse Vorfreude und Spannung, und man will gewinnen. Es ist umso schöner, weil wir es in der eigenen Hand haben», sagte Spielerin Chiara Bouziane.

Findet rasanter Weg seinen Höhepunkt?

Gelingt der Sprung in die deutsche Eliteklasse, würde eine rasante Reise der Mainzerinnen seinen Höhepunkt finden, die mit einer Kooperation mit dem TSV Schott Mainz in der Saison 2023/24 seinen Anfang nahm. Nach zwei Jahren Regionalliga gelang im Vorjahr der Sprung in die 2. Liga, nun steht der nächste Schritt bevor. Es wäre der zweite Aufstieg innerhalb eines Jahres für das Team von Takashi Yamashita. «Wir haben eine überragende Saison gespielt, die so keiner erwartet hatte», sagte Kreß.

Ziel war vor der Saison der Klassenerhalt. Doch ein beispielloser Lauf in den letzten acht Spielen mit acht Siegen, unter anderem vor mehr als 31.000 Zuschauern beim bereits feststehenden Aufsteiger VfB Stuttgart, sowie die Punktverluste der Konkurrenz aus Sand haben Mainz in die Pole-Position gebracht.

Saisonfinale beim Tabellenschlusslicht

Der Sekt ist bereits kaltgestellt, aber noch steht er in der Ecke. Man sei sich der Situation bewusst, es gelte aber, den letzten Schritt zu gehen. Auch wenn Gegner Warbeyen erst einen Saisonsieg feiern konnte, warnt Kreß: «Wenn man sich das tabellarisch anschaut, scheint das vermeintlich leicht zu werden. Es haben sich aber auch schon andere Mannschaften dort schwergetan. Es wird kein Selbstläufer.»

Gelingt der Aufstieg, sollen die Planungen für Bundesliga in die nächste Phase gehen. «Dann werden wir uns zusammensetzen, uns ein bisschen sammeln und strukturieren und dann die nächsten Schritte einleiten», sagte Kreß. Sie könne aber so viel sagen, dass man Schritt für Schritt denke und nicht anfange, groß zu denken. «Es ist wichtig, dass die Fundamente erst einmal stimmen und wir dann den nächsten Schritt nach vorn gehen können», betonte sie.