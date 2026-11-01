DFB-Pokal
Mainzer Frauen: Pokal-Aus nach Verlängerung
DFB-Pokal der Frauen
Die Trophäe im DFB-Pokal der Frauen. (Archivbild)
Fabian Strauch. DPA

Mainz 05 hielt im Pokal-Achtelfinale lange dagegen, doch die Entscheidung fiel erst in der Verlängerung. Welche Spielerin den Unterschied machte.

Mainz (dpa/lrs) – Die Fußballerinnen des FSV Mainz 05 sind im Achtelfinale des DFB-Pokals ausgeschieden. Die Gäste siegten dank der österreichischen Doppeltorschützin Sarah Gutmann mit 2:0 (0:0) nach Verlängerung beim Bundesliga-Aufsteiger.

Die 20 Jahre alte Gutmann erzielte nach 101 Minuten den ersten Treffer. Doch die Abwehrspielerin hatte noch nicht genug und setzte auch den Schlusspunkt durch ihr zweites Tor (116.) im Bruchwegstadion. Die Viertelfinal-Partien werden am 10./11. März des kommenden Jahres ausgetragen.

© dpa-infocom, dpa:261101-930-928007/1

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