Die rheinland-pfälzische Ampelkoalition war beim Thema Klimaschutz zuletzt gespalten. Wenige Tage vor der Abstimmung im Landtag an diesem Mittwoch gab es noch immer keine Einigung im Streit um das Landesklimaschutzgesetz. In dem Dreierbündnis aus SPD, Grünen und FDP knirschte es heftiger als jemals zuvor. Jetzt hat die Mainzer Ampel auf den letzten Drücker eine Einigung erzielt, wie die Vorsitzenden der drei Regierungsfraktionen am Dienstag gemeinsam mitteilen. Damit dürfte der Verabschiedung der Novelle mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, FDP und Grünen an diesem Mittwoch im Landtag nichts mehr im Wege stehen.

Die Fraktionsvorsitzenden hätten sich in „enger Abstimmung mit der Landesregierung“ auf letzte Änderungen am Landesklimaschutzgesetz geeinigt. Rheinland-Pfalz werde „ein wirksames und zugleich ausgewogenes Landesklimaschutzgesetz“ beschließen, das „ambitionierten Klimaschutz im Land und gute Bedingungen für unseren Wirtschaftsstandort zusammenbringt“, informieren SPD-Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichenthäler, Grünen-Fraktionschefin Pia Schellhammer und FDP-Fraktionschef Steven Wink.

Klar ist nun: Die Ampel hält am Ziel der Klima- beziehungsweise Treibhausgasneutralität bis 2040 fest. Treibhausgasneutral zu werden, bedeutet, dass nicht mehr Gase wie CO2 durch die Industrie, Autos und Heizungen ausgestoßen werden – als der Wald oder Böden aufnehmen können. Die Landesregierung will das Ziel damit schneller als der Bund (fünf Jahre früher) und viele andere Länder erreichen.

Da der Wald für die Bindung von CO2 besonders wichtig sei, habe man sich auf eine Klima-Wald-Offensive verständigt. Nach einem Ergebnis der jüngsten Bundeswaldinventur kann der Wald nicht mehr in dem Maße CO2 aufnehmen, wie es eine für das Gesetz maßgebliche Studie angenommen hatte. Außerdem hätten die Fraktionen vereinbart, in das Gesetz einen Prüfschritt einzuführen. Diese Prüfung werde spätestens im Jahr 2031 durchgeführt. Ergibt diese Betrachtung, dass eine Realisierbarkeit nicht mehr möglich ist, würden die Klimaziele des Gesetzes angepasst. Gleichzeitig entfalle das Zwischenziel für das Jahr 2030, so die Fraktionschefs. Damit kommt die Ampel Wirtschaft in zwei Punkten – Wegfall des Zwischenziels und 2031 Überprüfung des Ziels der Klimaneutralität – entgegen.

Der Ministerrat hatte das Landesklimaschutzgesetz schon im November abgenickt. Seitdem mehrten sich Zweifel und Protest – innerhalb der Koalition wie auch außerhalb. Plötzlich stand das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 wieder infrage. Wir berichten weiter.