Bundesliga-Neuling Elversberg ist eine Woche nach dem turbulenten 4:3 gegen Augsburg in Leipzig Außenseiter. Mainz 05 will am Samstag eine Negativserie beenden.

Mainz (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 hofft heute gegen Werder Bremen auf das Ende seiner Auswärtsmisere. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer hat vor der Bundesliga-Partie (15.30 Uhr/Sky) aus den vergangenen sechs Spielen im heimischen Fußballstadion nur einen Punkt geholt.

Auswärts glänzten der Tabellenfünfte hingegen zuletzt saisonübergreifend mit dem Vereinsrekord von fünf Siegen. Die Hoffnungen bei den Mainzern liegen auch auf Angreifer Phillip Tietz, der in den ersten sechs Begegnungen fünf Tore erzielte. Eines mehr gelang bei Werder Rückkehrer Niclas Füllkrug.

FCK fordert Aufstiegskandidat in Nürnberg

Die mit den Rheinhessen punktgleiche SV Elversberg tritt bei Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig an. Der Neuling überzeugte zuletzt beim spektakulären 4:3-Sieg gegen den FC Augsburg. Der 1. FC Kaiserslautern ist im Zweitliga-Spitzenspiel beim 1. FC Nürnberg (Samstag/20.30 Uhr) zu Gast. Bei den Franken haben die Roten Teufel noch nie in der zweiten Liga gewonnen (drei Remis, sechs Niederlagen).