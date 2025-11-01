Bundesliga
Mainz will gegen Bremen Befreiungsschlag schaffen
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05
Uwe Anspach. DPA

Nach sechs Niederlagen und dem Pokal-Aus soll dem FSV Mainz 05 gegen Werder Bremen endlich der Turnaround gelingen.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Nach den beiden Niederlagen gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga und im DFB-Pokal will der FSV Mainz 05 gegen Werder Bremen mit einem Sieg am Ende der englischen Woche den Turnaround schaffen. Damit würden die Rheinhessen nicht nur den dringend nötigen Befreiungsschlag landen, sondern auch den ersten Erfolg gegen Bremen seit drei Jahren feiern. Die vergangenen vier Partien gingen alle verloren.

Coach Bo Henriksen stehen beim erneuten Anlauf für den ersten Liga-Saisonheimsieg heute Nachmittag (15.30 Uhr/Sky) fast alle Spieler zur Verfügung. Er hofft, dass sich sein Team für die zuletzt gezeigten guten Leistungen, den Willen und die Leidenschaft endlich belohnt. Verliert Mainz erneut, wird es im Tabellenkeller immer ungemütlicher.

© dpa-infocom, dpa:251101-930-235682/1

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Weitere regionale Nachrichten