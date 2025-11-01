Mainz (dpa/lrs) – Nach den beiden Niederlagen gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga und im DFB-Pokal will der FSV Mainz 05 gegen Werder Bremen mit einem Sieg am Ende der englischen Woche den Turnaround schaffen. Damit würden die Rheinhessen nicht nur den dringend nötigen Befreiungsschlag landen, sondern auch den ersten Erfolg gegen Bremen seit drei Jahren feiern. Die vergangenen vier Partien gingen alle verloren.

Coach Bo Henriksen stehen beim erneuten Anlauf für den ersten Liga-Saisonheimsieg heute Nachmittag (15.30 Uhr/Sky) fast alle Spieler zur Verfügung. Er hofft, dass sich sein Team für die zuletzt gezeigten guten Leistungen, den Willen und die Leidenschaft endlich belohnt. Verliert Mainz erneut, wird es im Tabellenkeller immer ungemütlicher.