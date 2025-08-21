Nach einer längeren Pause kehrt Mainz 05 zurück auf die internationale Bühne. Im Playoff-Hinspiel der Conference League bei Rosenborg Trondheim will der Club die Grundlage fürs Weiterkommen legen.

Trondheim (dpa/lrs) – Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 will sich im Playoff-Hinspiel der Conference League bei Rosenborg Trondheim eine gute Ausgangslage für den Einzug in die Ligaphase sichern. Die Rheinhessen sind am Donnerstag (18.00 Uhr/sportschau.de und swr.de/sport) zu Gast beim norwegischen Rekordmeister. Das Rückspiel findet dann eine Woche später in Mainz statt.

Für die 05er ist die Partie in Trondheim die Rückkehr auf die europäische Bühne nach fast neun Jahren und erst die fünfte Europapokal-Teilnahme in der Vereinsgeschichte überhaupt. Die Mainzer hatten sich dank eines starken sechsten Platzes in der vergangenen Bundesliga-Saison für die Playoffs der Conference League qualifiziert.