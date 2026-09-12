Rund 2.000 Menschen demonstrierten in Mainz für die Überprüfung rechtsextremer Parteien - deutlich mehr als erwartet. Was hinter der «PRÜF»-Kampagne steckt.

Mainz (dpa/lrs) – Rund 2.000 Menschen sind am Nachmittag nach Polizeischätzung in Mainz gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Sie kamen bei einer Demonstration der bundesweiten «PRÜF»-Kampagne zusammen, die eine Überprüfung rechtsextremer Parteien fordert. Erwartet worden waren den Beamten zufolge 500 Menschen. Zwischenfälle wurden nicht vermeldet.

«PRÜF» organisiert monatliche Demonstrationen in den meisten Landeshauptstädten. Die Initiatoren fordern die Prüfung von Parteien, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall oder als gesichert rechtsextrem eingestuft werden.

Direkt vor dieser Veranstaltung fand eine weitere Demonstration in Mainz statt: Etwa 700 Menschen zogen nach Polizeischätzungen unter dem Motto «Zeit zum Handeln: Gemeinsam für Demokratie!» durch die Straßen. Damit nahmen auch dort deutlich mehr Menschen teil als die vorab erwartete Zahl von 300. Zu der Demo aufgerufen hatten «Mainz For Democracy» und die Allianz «Zeit zum Handeln». Der Demonstrationszug endete in der «PRÜF»-Demonstration.