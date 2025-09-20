Der FSV Mainz 05 wartet in der Bundesliga immer noch auf den ersten Sieg. In Augsburg soll jetzt die Wende her.

Mainz (dpa/lrs) – Nach dem Fehlstart in der Fußball-Bundesliga strebt der noch sieglose FSV Mainz 05 im Gastspiel beim FC Augsburg eine Trendwende an. Tatkräftig mithelfen soll in der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Mittelfeldspieler Paul Nebel, der nach abgesessener Rot-Sperre in die Startelf zurückkehrt. Bisher haben die Mainzer, bei denen die Offensivspieler Benedict Hollerbach und Jae-sung Lee weiter verletzt ausfallen, nur einen Punkt aus drei Begegnungen geholt.