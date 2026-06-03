Mainz (dpa/lrs) – Fußball-Bundesligist 1. FSV Mainz 05 gibt Kasey Bos auf Leihbasis für eine Saison ab. Der Australier spielt künftig für Excelsior Rotterdam in der niederländischen Eredivisie, wie die Mainzer mitteilten. Beim Tabellen-13. der abgelaufenen Saison soll der 22-Jährige Spielpraxis sammeln. In der abgelaufenen Spielzeit kam der Linksverteidiger lediglich auf 14 Einsätze in der Regionalliga-Mannschaft der Mainzer.

«Für Kasey ist es wichtig, dass er auf Spielminuten auf höchstem Niveau kommt – bei Excelsior Rotterdam hat er die Möglichkeit, sich in einer Top-Liga weiterzuentwickeln. Excelsior Rotterdam ist dafür der ideale Verein» sagte der Mainzer Sportdirektor Niko Bungert. «Außerdem wird die Nähe zu seinem Bruder Jordan, der bei Feyenoord Rotterdam bereits eine herausragende Rolle spielt, bei der Eingewöhnung in einer neuen Stadt sicher helfen.»