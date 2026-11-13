Drohungen, Beleidigungen, Hate Speech: Hass und Hetze kommen im Internet in zig Formen vor. Wie wichtig es ist, sich dagegen zu wehren, darauf wird nun auf besondere Art und Weise aufmerksam gemacht.

Mainz (dpa/lrs) – Mit einer Kampagne auf Linienbussen soll in Rheinland-Pfalz auf Hass und Hetze im Internet aufmerksam gemacht und zu Zivilcourage aufgerufen werden. Zunächst sind zwei entsprechend gestaltete Busse in der Landeshauptstadt Mainz unterwegs. Demnächst sollen in Kaiserslautern, Koblenz und Ludwigshafen jeweils zwei weitere Busse dazukommen. Sie werden dann sechs Monate durch die Städte rollen.

Dahinter steht die Initiative «Contra Hass Rheinland-Pfalz» des Landes, die eng mit Akteuren aus der Zivilgesellschaft zusammenarbeitet. Bei der Kampagne gehe es darum, das Thema Hass und Hetze im Netz noch weiter in die Öffentlichkeit zu bringen, sagte Innenstaatssekretär Dirk Herber (CDU) in der Mainzer Innenstadt. Es solle zum Nachdenken angeregt und ermutigt werden, bei problematischen Aussagen anderer nicht die Augen zu verschließen.

Florian Buchheit, Koordinator für die Kampagne beim Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern, betonte, für die Suche nach Tätern brauche es die Mithilfe aus der Bevölkerung. Es sei wichtig, im Fall von Hass und Hetze im Netz Screenshots zu machen und auch mal zu widersprechen. «Zeigen Sie Zivilcourage», sagte der Leiter der Kriminalinspektion 2 aus Kaiserslautern.