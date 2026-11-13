Kritik von Gewerkschaftsseite Sprachtests an RLP-Kitas: Gut gemeint, schlecht gemacht Frank Schmidt-Wyk 13.11.2026, 06:00 Uhr

i Bilder-Lernspiele gehören zum Standard-Repertoire der Sprachförderung in Kitas (gestellte Szene). Fernando Gutierrez-Juarez/dpa. picture alliance/dpa

Ab 2028 sollen in allen rund 2800 rheinland-pfälzischen Kitas Sprachtests für Viereinhalbjährige zum Pflichtprogramm gehören. Für die Bildungsgewerkschaften sind die Pläne ein erneuter Anlass, das Ministerium zu tadeln: gut gemeint, schlecht gemacht.

Unterfinanzierung, Personalnot und Überlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – an diesen Dauerproblemen der staatlichen Kinderbetreuung in Rheinland-Pfalz arbeiten sich die Bildungsgewerkschaften gewöhnlich ab. Ihre Kritik an der Einführung obligatorischer Sprachtests für Kita-Kinder zielt aber, etwas überraschend, auch noch in eine andere Richtung.







Artikel teilen

Artikel teilen