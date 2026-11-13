Ab 2028 sollen in allen rund 2800 rheinland-pfälzischen Kitas Sprachtests für Viereinhalbjährige zum Pflichtprogramm gehören. Für die Bildungsgewerkschaften sind die Pläne ein erneuter Anlass, das Ministerium zu tadeln: gut gemeint, schlecht gemacht.
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Unterfinanzierung, Personalnot und Überlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – an diesen Dauerproblemen der staatlichen Kinderbetreuung in Rheinland-Pfalz arbeiten sich die Bildungsgewerkschaften gewöhnlich ab. Ihre Kritik an der Einführung obligatorischer Sprachtests für Kita-Kinder zielt aber, etwas überraschend, auch noch in eine andere Richtung.