Kritik von Gewerkschaftsseite
Sprachtests an RLP-Kitas: Gut gemeint, schlecht gemacht
Bilder-Lernspiele gehören zum Standard-Repertoire der Sprachförderung in Kitas (gestellte Szene).
Bilder-Lernspiele gehören zum Standard-Repertoire der Sprachförderung in Kitas (gestellte Szene).
Fernando Gutierrez-Juarez/dpa. picture alliance/dpa

Ab 2028 sollen in allen rund 2800 rheinland-pfälzischen Kitas Sprachtests für Viereinhalbjährige zum Pflichtprogramm gehören. Für die Bildungsgewerkschaften sind die Pläne ein erneuter Anlass, das Ministerium zu tadeln: gut gemeint, schlecht gemacht. 

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Unterfinanzierung, Personalnot und Überlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – an diesen Dauerproblemen der staatlichen Kinderbetreuung in Rheinland-Pfalz arbeiten sich die Bildungsgewerkschaften gewöhnlich ab. Ihre Kritik an der Einführung obligatorischer Sprachtests für Kita-Kinder zielt aber, etwas überraschend, auch noch in eine andere Richtung.
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