Eine Zehnjährige will einen an Halloween gesammelten Schokoriegel essen – und entdeckt darin eine fünf Zentimeter lange Nadel. Es ist nicht der einzige Vorfall dieser Art.

Lünebach (dpa/lrs) – Ein zehnjähriges Mädchen hat in der Eifel eine Nadel in einem Schokoladenriegel entdeckt, den es an Halloween gesammelt hatte. Das Kind habe die Nadel rechtzeitig bemerkt und sei unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit.

Das Mädchen war demnach am Samstagabend mit einer gleichaltrigen Freundin in Lünebach (Eifelkreis Bitburg-Prüm) unterwegs gewesen, um Süßigkeiten zu sammeln. Als die Zehnjährige am Montag einen der Schokoriegel essen wollte, entdeckte sie die Nadel. Bislang ist unklar, wer die Süßigkeit präpariert hat.

Die Polizei rief dazu auf, Halloween-Süßigkeiten vor dem Verzehr auf Einstichstellen und Fremdkörper zu überprüfen. Sie sucht nach Zeugen und möglichen weiteren Betroffenen.

Weitere Fälle in Rheinland-Pfalz

Auch im pfälzischen Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) gab es einen ähnlichen Fall. Dort entdeckte ein Neunjähriger an Halloween einen Metallnagel in einer Fruchtgummistange. Das Kind blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung. In Ludwigshafen fand eine 29-Jährige nach Polizeiangaben ebenfalls einen Nagel in einem gesammelten Schokoriegel.

Ähnliche Fälle mit Metallteilen in Süßigkeiten wurden auch aus fast allen anderen Bundesländern gemeldet.