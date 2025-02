Prozesstag zwei Machetenmann von Linz hatte IS-Flagge in seiner Wohnung 19.02.2025, 16:31 Uhr

i Der Angeklagte sitzt im Gerichtssaal neben seinem Pflichtverteidiger Bilal Colak. Im September hatte der 29-Jährige mit einer Machete bewaffnet versucht, die Polizeistation in Linz zu stürmen. Thomas Frey/dpa

Unter „Allahu Akbar“-Rufen drohte ein 29-jähriger Albaner Polizisten in der Polizeistation Linz mit dem Tod. Er hatte eine massive Machete mitgebracht. In der Wohnung des Mannes fanden Beamte später eine IS-Flagge. Prozesstag zwei in Koblenz.

An Verhandlungstag zwei um die Attacke auf die Polizeistation in Linz hat der Angeklagte über seinen Pflichtverteidiger erste Angaben zu den Vorwürfen und zu seiner Person gemacht. Sein Mandant sei Herr seiner Sinne gewesen, unterstrich Anwalt Bilal Colak im Koblenzer Landgericht: „Er wusste, was er tut“.

