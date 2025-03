Nach der verlorenen Bundestagswahl und der noch nicht erfolgten Neuaufstellung des Landesvorstandes beginnt bei den rheinland-pfälzischen Liberalen offensichtlich das Begleichen alter Rechnungen. Anders kann man das nicht bezeichnen, was sich seit Mittwochnachmittag zuträgt. Das Magazin „Business Insider“ hatte berichtet, dass Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt die IT-Firma ihres Ehemannes im Jahr 2020 gezielt mit Förderungsmitteln der landeseigenen ISB-Bank versorgt habe sowie ferner ihren Mann auf einer teuren Brasilienreise mit überschaubarem wirtschaftspolitischen Ertrag mitgenommen habe. Schmitt selbst sieht bislang weder an der einen noch an der anderen Stelle ein Fehlverhalten.

Ultimatum aus dem Inneren der Partei

Weder Filz noch unnötiger Luxus auf Staatskosten? Warum kommt diese Geschichte dann ausgerechnet jetzt nach fünf Jahren – rund zwei Wochen vor dem Landesparteitag, bei dem Schmitt Nachfolgerin von Volker Wissing als Landesvorsitzende werden will? An Zufall glaubt innerhalb und außerhalb der Partei niemand. Hinter vorgehaltenen Händen werden Journalisten bereitwillig mit reichlich Jauche versorgt.

Der Unmut über Schmitt ist offenbar so groß, dass die Ministerin sich bereits mit einem Ultimatum konfrontiert sieht. Nach Informationen unserer Zeitung soll der FDP-Landesvorstand bis spätestens Montag tagen, vorzugsweise aber schon früher. Wenn Schmitt dem nicht entsprechen wolle, habe man auch Mittel, diese Sitzung ohne sie herbeizuführen, hieß es am Donnerstag aus Parteikreisen. Auf dieser Sitzung solle dann Klartext gesprochen werden: „Wir sind aus dem Bundestag ausgeschieden, das darf uns nächstes Jahr im Landtag nicht noch einmal passieren. Und da stellt sich schon die Frage, mit wie viel Ballast wir in einen Wahlkampf gehen können, der auch ohne diesen Ballast schon eng werden dürfte“, hieß es zur Begründung.

Caipi statt Kontakte?

Auffällig ist: Längst nicht alle Gesprächspartner sprechen ausschließlich vom Filz-Vorwurf oder den insgesamt vier teuren Reisen (neben Brasilien standen für Daniela Schmitt und ihrem Ehemann offenbar auch Indien, Paris und Ruanda auf dem Programm). Auch bei einer für April geplanten Japan-Reise des Wirtschaftsministeriums steht der Ehemann mit seiner Firma EnterpriseMind GmbH wieder auf der Teilnehmerliste. In Brasilien sei ein Fünf-Sterne-Hotel in Rio de Janeiro gerade gut genug gewesen. Auch die teilnehmenden Unternehmer hätten sich über den Ort der Reise gewundert: „Wirtschaftlich ist Sao Paulo deutlich interessanter.“

Also Caipirinha statt Kontakte? Zum jetzigen Zeitpunkt ist das zumindest nicht ganz auszuschließen. „Manchen der Mitreisenden war nicht einmal klar, dass der Mann von Frau Schmitt dabei ist. Da gab es auch schon mal Verwirrung an der Hotelbar“, ätzt einer der namentlich bekannten Informanten. In den seit Mittwochabend kaum abreißenden Gesprächen zu Daniela Schmitt geht es aber auch noch um etwas anderes. Es bricht sich etwas Bahn, dass man am besten als schon länger schwelenden Unmut in Unternehmerkreisen bezeichnen kann. Und dieser Unmut sorge dafür, dass das für die FDP traditionell so wichtige Band zwischen Partei und Wirtschaft zunehmend beschädigt worden sei.

Attacke der „Fantastischen Vier“

Als Beleg bekommt man eine Mail eines Unternehmers gezeigt, der zu einem Neujahrsempfang der FDP eingeladen war und diese Einladung mit einer bemerkenswerten Begründung ausschlug. In der Mail heißt es: „Ich war kürzlich auf der Delegationsreise in Paris. Erstaunlich, wie so etwas abläuft. Die Unternehmer waren das Beiwerk, damit sich der Tross eine schöne Reise gönnen kann.“ Zum Empfang wolle er dann nicht mehr kommen: „Sorry, aber Zeit ist wertvoll.“ Auf Deutsch: Mit Daniela Schmitt verschwende ich meine Zeit nicht noch einmal.

Ein ranghohes Mitglied der Partei formulierte es am Mittwoch noch drastischer: „Außer Fotos und Häppchen kommt nicht viel von der Ministerin. Da muss man sich schon fragen, welche Chancen wir noch haben, wenn wir mit Unternehmen so umgehen.“ Und genau deshalb soll nach Informationen dieser Zeitung vor geraumer Zeit eine Gruppe, die innerparteilich die Bezeichnung „Die Fantastischen Vier“ trägt, Daniela Schmitt massiv bedrängt haben, das Amt der Ministerin abzugeben. Bei den Vier soll es sich um Schmitts Vorgänger im Ministerium und Ex-FDP-Landeschef Volker Wissing, Fraktionschef Philipp Fernis, die stellvertretende Parteivorsitzende Carina Konrad und Andy Becht, Staatssekretär im Mainzer Wirtschaftsministerium, handeln. Auch weitere Namen, die sich um diese Vier versammelt haben sollen, wurden gegenüber der Redaktion genannt.

Bei den Unternehmern rumort es seit längerem

Schmitt habe, so ist weiter zu hören, dem Druck allerdings widerstanden. Unter anderem bei einem Treffen, bei dem Ehrenvorsitzender Rainer Brüderle als Schiedsrichter fungiert habe. Dem Vernehmen nach erfolglos. „Und jetzt kommt zufällig ein Bericht mit fünf Jahre alten Themen“, sagt jemand anderes aus dem Inneren der Partei. Allerdings kann die Anti-Schmitt-Fraktion tatsächlich auf einer in Teilen der Unternehmerschaft vorhandenen Stimmung aufsetzen. Der Vorwurf, die Ministerin agiere mit zu wenig Engagement, etwa beim Bürokratieabbau, und sei ganz allgemein von den Sorgen vor allem der Mittelständler im Land zu weit entfernt, reißt seit geraumer Zeit nicht ab.

„Die Frage ist, ob man das zum Anlass nehmen muss, hier ganz offensichtlich so rücksichtslos vorzugehen“, hieß es am Donnerstag in einem weiteren Gespräch. Auf die Frage, wie es denn bei einer eventuellen Kampfabstimmung um den Parteivorsitz ausgehen könnte, wollte sich niemand festlegen. „Bis zu dem Bericht hatte Daniela Schmitt einen knappen Vorsprung bei der Stimmung in der Partei, aber das kann jetzt anders sein“, lautete eine der Einschätzungen.

„Niemand wählt eine zerstrittene Partei“

Manche der befragten Parteimitglieder äußerten die Sorge, dass die FDP insgesamt jetzt irreparablen Schaden davontragen könne. „Niemand wählt eine so offen zerstrittene Partei. Man hat in Berlin gesehen, wohin das führt, wenn sich zwei Flügel nicht einig werden. In Rheinland-Pfalz haben wir das bisher zumindest nach außen vermeiden können. Deshalb ist das, was jetzt passiert, einfach nur irre und auch ziemlich ekelhaft“, urteilt ein Partei-Veteran, der ebenfalls anonym bleiben will. Der Vorwurf, Schmitt sei fehlbesetzt, sei absurd: „Sie hat einen langen Weg durch die Partei und durch Staatsämter hinter sich. Warum ist sie so oft gewählt worden, wenn sie so inkompetent ist?“

Mit dieser Einschätzung war der Veteran zumindest bis Donnerstagnachmittag ziemlich allein. Dass sie sich bei der ISB oder auf Reisen am Ende gar nichts habe zuschulden kommen lassen, sagte allerdings auch niemand. Im Gegenteil: „Die Partei muss wieder aufstehen, und Daniela Schmitt muss einsehen, dass das jetzt mit ihr schwierig wird, weil sie belastet ist.“ Dieser Satz war so oder so ähnlich deutlich öfter zu hören. Und vor allem energischer.