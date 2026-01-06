„Christoph 77“ fliegt 24/7 Luftrettung in Rheinland-Pfalz nun auch nachts möglich Bastian Hauck 06.01.2026, 16:51 Uhr

i Der Intensivtransport- und Rettungshubschrauber „Christoph 77“ steht den Bürgern in Rheinland-Pfalz seit dem 1. Januar rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche, zur Verfügung. Sascha Masuch/ADAC-Luftrettung/obs

Sie kommen, wenn es besonders ernst ist, wenn es schnell gehen muss, die Wege weit oder Einsatzorte schwer zugänglich sind. Einer von fünf Rettungshubschraubern in Rheinland-Pfalz fliegt jetzt auch nachts. Alle wichtigen Informationen.

Rheinland-Pfalz weitet die Luftrettung für medizinische (Not-)Fälle in der Nacht aus: Seit dem 1. Januar steht der Intensivtransport- und Rettungshubschrauber „Christoph 77“ der ADAC-Luftrettung an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr für Einsätze in Mainz bereit.







