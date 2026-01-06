Luftrettung in Rheinland-Pfalz nun auch nachts möglich

Sie kommen, wenn es besonders ernst ist, wenn es schnell gehen muss, die Wege weit oder Einsatzorte schwer zugänglich sind. Einer von fünf Rettungshubschraubern in Rheinland-Pfalz fliegt jetzt auch nachts. Alle wichtigen Informationen.
Rheinland-Pfalz weitet die Luftrettung für medizinische (Not-)Fälle in der Nacht aus: Seit dem 1. Januar steht der Intensivtransport- und Rettungshubschrauber „Christoph 77“ der ADAC-Luftrettung an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr für Einsätze in Mainz bereit.