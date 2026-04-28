Zeitplan für Eifel-Autobahn
Lücke an der A1 wird jetzt wirklich zur Baustelle 
Endstation Kelberg: Bisher endet die A1 abrupt mitten in der Eifel. Mittlerweile haben aber bereits die Vorarbeiten am Südabschn
Endstation Kelberg: Bisher endet die A1 abrupt mitten in der Eifel. Mittlerweile haben aber bereits die Vorarbeiten am Südabschnitt begonnen. Zunächst müssen Haselmäuse, Schwarzstörche und Geburtshelferkröten umgesiedelt werden. Später dürften auch noch die Archäologen anrücken. Läuft alles nach Plan, ist bis Ende 2028 der erste Kilometer gebaut.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

In der unendlichen Geschichte um den Lückenschluss der A1 wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Mittlerweile haben die ersten Vorarbeiten begonnen. Verkehrsminister Schnieder will beim Ausbau der Eifelautobahn Vollgas geben. So geht es jetzt weiter. 

Lesezeit 3 Minuten
Patrick Schnieder ist mittlerweile schon Stammgast in der Lücke. Diesmal tritt der Berliner Verkehrsminister genau an der Stelle vors Mikrofon, wo die Asphaltdecke der A1 abrupt abbricht und in einem Mix aus Staub und Bauschutt endet. Über die Tristesse hat die Autobahn GmbH Rheinland ein weißes Zelt gespannt.

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Rheinland-PfalzVerkehr

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