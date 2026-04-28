In der unendlichen Geschichte um den Lückenschluss der A1 wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Mittlerweile haben die ersten Vorarbeiten begonnen. Verkehrsminister Schnieder will beim Ausbau der Eifelautobahn Vollgas geben. So geht es jetzt weiter.
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Patrick Schnieder ist mittlerweile schon Stammgast in der Lücke. Diesmal tritt der Berliner Verkehrsminister genau an der Stelle vors Mikrofon, wo die Asphaltdecke der A1 abrupt abbricht und in einem Mix aus Staub und Bauschutt endet. Über die Tristesse hat die Autobahn GmbH Rheinland ein weißes Zelt gespannt.