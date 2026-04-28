Bildungsminister Sven Teuber (SPD) gerät in Erklärungsnot. Erst hat ein Abteilungsleiter eine Ausschreibung frisiert. Jetzt wird bekannt, dass der Spitzenbeamte auch eine teure Studie zur Lernmittelfreiheit finanziert hat, ohne die Wahl abzuwarten.
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Lernmittel für alle: Das sollte eigentlich der große Wahlkampfschlager der SPD werden. Doch der Schuss ging bekanntlich nach hinten los. Im Vorfeld muss man sich im Mainzer Bildungsministerium allerdings sehr sicher gewesen sein, dass die Wähler in Rheinland-Pfalz nach 35 Jahren an der Macht auch weiterhin auf die Sozialdemokraten abonniert bleiben.