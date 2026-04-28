Steuergelder versenkt Teure Studie zur Lernmittelfreiheit für die Tonne Dirk Eberz 28.04.2026, 14:00 Uhr

i Bildungsminister Sven Teuber (SPD) gibt mitten in den Koalitionsverhandlungen mit der CDU keine gute Figur ab. Offenbar tanzt dem Trierer ein Abteilungsleiter gewaltig auf der Nase herum. Der Spitzenbeamte soll nicht nur die Ausschreibung einer Schulsoftware frisiert haben, sondern auch eine teure Studie zur Lernmittelfreiheit in Auftrag gegeben haben, ohne die Landtagswahlen abzuwarten. Hat Teuber von alldem nichts gewusst? Helmut Fricke. picture alliance/dpa

Bildungsminister Sven Teuber (SPD) gerät in Erklärungsnot. Erst hat ein Abteilungsleiter eine Ausschreibung frisiert. Jetzt wird bekannt, dass der Spitzenbeamte auch eine teure Studie zur Lernmittelfreiheit finanziert hat, ohne die Wahl abzuwarten.

Lernmittel für alle: Das sollte eigentlich der große Wahlkampfschlager der SPD werden. Doch der Schuss ging bekanntlich nach hinten los. Im Vorfeld muss man sich im Mainzer Bildungsministerium allerdings sehr sicher gewesen sein, dass die Wähler in Rheinland-Pfalz nach 35 Jahren an der Macht auch weiterhin auf die Sozialdemokraten abonniert bleiben.







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