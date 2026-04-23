Guter Tipp
Lottospieler aus Mainz gewinnt über 1,3 Millionen Euro
Lotto
Ein Tipper aus Rheinland-Pfalz hat allen Grund zur Freude. (Symbolbild)
Tom Weller. DPA

Mit nur 9,60 Euro Einsatz knackte ein Mainzer Tipper bundesweit als Einziger die Gewinnklasse 2 – und verpasste den Jackpot nur knapp. Welche Zahlen zum Glück führten.

Koblenz/Mainz (dpa/lrs) – Ein Lottospieler aus Mainz hat bei einer Online-Lotterie einen Gewinn in Millionenhöhe erzielt. Bei Lotto 6aus49 landete der Tipper mit einem Einsatz von 9,60 Euro einen bundesweit einzigartigen Treffer in der Ziehung am vergangenen Mittwoch, wie Lotto Rheinland-Pfalz mitteilte. Der Gewinner erhält den Angaben nach exakt 1.324.888,90 Euro in der Gewinnklasse 2.

Mit den Gewinnzahlen 15, 26, 27, 35, 42 und 47 war der Spielteilnehmer als einziger Tipper in Deutschland erfolgreich, wie ein Lottosprecher informierte. Lediglich die passende Superzahl 5 fehlte demnach zum Jackpotgewinn.

© dpa-infocom, dpa:260423-930-984497/1

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