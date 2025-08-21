Mit 436 Millionen Euro Umsatz legt die Gesellschaft ein starkes Geschäftsjahr hin. Besonders der Eurojackpot sorgt für Aufwind.

Koblenz (dpa/lrs) – Lotto Rheinland-Pfalz hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem Rekordumsatz abgeschlossen. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Gesamtumsatz von rund 436 Millionen Euro – das war ein Plus von 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und der höchste Wert seit 17 Jahren, wie Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner in Koblenz mitteilte.

Der Jahresüberschuss lag bei etwa 651.000 Euro, der Bilanzgewinn inklusive Gewinnvortrag bei knapp 1,35 Millionen Euro.

Insgesamt seien rund 209 Millionen Euro an Gewinnen ausgeschüttet worden. Zudem flossen rund 156,4 Millionen Euro für das Gemeinwohl in das Land Rheinland-Pfalz. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen habe man sich gut behauptet, sagte Häfner.

Geld kommt auch Gemeinwohl zugute

Finanzstaatssekretär und Aufsichtsratsvorsitzender Stephan Weinberg hob hervor, dass allein rund 151,6 Millionen Euro an Steuern und Abgaben in den Landeshaushalt geflossen seien. Zusammen mit rund 4,9 Millionen Euro für gemeinnützige Organisationen komme aus dem Lotterieertrag täglich rund 429.000 Euro dem Gemeinwohl zugute.

Die Lotterie Eurojackpot verzeichnete mit einem Umsatzplus von mehr als 32 Prozent besonders starke Zuwächse. Grund dafür seien mehrere lange Jackpotphasen mit bis zu 120 Millionen Euro Gewinnmöglichkeit gewesen, hieß es. Insgesamt lag der Eurojackpot-Umsatz bei knapp 135 Millionen Euro.

Der Klassiker Lotto 6 aus 49 erzielte einen Umsatz von rund 172,5 Millionen Euro, das war ein Minus von 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. «Trotzdem bleibt es unser beliebtestes Spielangebot», sagte Häfner. Das Spiel feiert im Oktober sein 70-jähriges Bestehen.

Terminals werden modernisiert

Bei den Gewinnen wurden Häfner zufolge 64 Großgewinne von mehr als 100.000 Euro gezählt, sieben davon lagen über der Millionengrenze. Den höchsten Einzelgewinn sicherte sich ein Teilnehmer aus dem Raum Mainz mit 60 Millionen Euro im Eurojackpot kurz vor Weihnachten.

Rund 71 Prozent des Gesamtumsatzes wurden weiterhin über die 880 Annahmestellen erzielt. Diese sollen in den kommenden Monaten mit neuen Terminals modernisiert werden, kündigte Häfner an. Dies sichere auch rund 6.500 Arbeitsplätze im stationären Vertrieb.