„Stadtbild“-Debatte kocht hoch CDU-Dialogbeauftragter: Merz sagt, was Millionen denken 22.10.2025, 16:27 Uhr

i Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat in der vergangenen Woche im Zusammenhang mit Migration von einem "Problem im Stadtbild" gesprochen und als Lösung auf Abschiebungen verwiesen. Seine mitunter auch scharf kritisierte Aussage hat er mehrfach bekräftigt. Christophe Gateau/dpa

In der „Stadtbild“-Debatte, die das Land bewegt und zuweilen aufwühlt, nimmt Sertaç Bilgin auf Anfrage Stellung. Der CDU-Politiker und Sohn türkischer Einwanderer hat eine ganz klare Meinung.

Sertaç Bilgin ist bekannt dafür, Klartext zu sprechen. Auch und gerade in der Migrationspolitik. Die Devise des Dialogbeauftragten für Menschen mit Migrationsgeschichte der rheinland-pfälzischen CDU: Fördern und fordern, damit Integration gelingt. Klartext redet der gebürtige Ludwigshafener und Sohn türkischer Einwanderer auch in der „Stadtbild“-Debatte, die das ganze Land bewegt und zuweilen aufwühlt.







