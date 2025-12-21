Glücksspiel in RLP Lotto-Gelder sorgen nicht nur für private Glücksmomente Anke Mersmann 21.12.2025, 06:00 Uhr

i Hoffen auf sechs Richtige: Lotto-Gelder sorgen nicht nur bei Spielerinnen und Spielern mit einem Händchen für richtige Zahlen für Glückmomente. Ein erheblicher Teil der Spieleinsätze fließt in Steuern, Abgaben und gemeinwohlorientierte Zwecke. Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Nicht nur Glückspilze können sich über Gelder von Lotto Rheinland-Pfalz freuen. Ein erheblicher Teil der Spieleinsätze fließt ins Gemeinwohl – und an die öffentliche Hand. So freut sich das Land über Steuern in Millionenhöhe.

Fällt der Name Lotto, denken die meisten sicher automatisch an sechs Richtige und satte Gewinne, die sich in einer Summe vielen Nullen auf dem eigenen Konto niederschlagen. Für viele Menschen bleibt dies ein Traum, auch wenn die Glücksfee in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz einiges zu tun hatte.







Artikel teilen

Artikel teilen