Feuerwehreinsatz
Löscharbeiten nach Brand am Flughafen Hahn abgeschlossen
Feuerwehr - Symbolbild
Die Feuerwehr war mit starken Kräften im Einsatz. (Symbolbild)
Philipp von Ditfurth. DPA

Glutnester, stundenlanger Einsatz und ein unbekannter Schaden: Was hinter dem Großbrand beim Kunststoffhersteller am Flughafen Frankfurt-Hahn steckt, bleibt vorerst offen.

Bärenbach (dpa/lrs) – Die Feuerwehr hat den Brand in einem Gewerbegebiet am Flughafen Frankfurt-Hahn (Rhein-Hunsrück-Kreis) gelöscht. Nach Angaben der Polizei wird der Brandort nur noch zur Sicherheit überwacht.

In der Nacht zum Montag waren drei Lagerhallen und eine Produktionsanlage auf dem Gelände eines Kunststoffherstellers in Bärenbach (Rhein-Hunsrück-Kreis) in Brand geraten. Die Löscharbeiten zogen sich bis zum Folgetag, da immer wieder Glutnester auftauchten. Verletzt wurde niemand. Schadenshöhe und Brandursache sind laut Polizei weiterhin unklar. Die Ermittlungen dauern an.

© dpa-infocom, dpa:260512-930-69673/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten