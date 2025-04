Die Geschichte der Löhr-Gruppe reicht zurück bis ins Jahr 1892. Heute zählt die Koblenzer Aktiengesellschaft zu den größten Automobil-Handelsgruppen in Deutschland. Und wird nun international: Eine Übernahme steht bevor. Was das bedeutet.

Die Koblenzer Löhr-Gruppe steht vor einer Übernahme durch die niederländische Handelsgruppe Van Mossel. Entsprechende Fachmedienberichte bestätigte die Löhr & Becker Aktiengesellschaft, die derzeit 35 Autohäuser der Marken des Volkswagen-Konzerns an 14 Standorten in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hessen betreibt, am Freitag auf Anfrage unserer Zeitung.

Die aus dem traditionsreichen Koblenzer Autohaus Löhr & Becker hervorgegangene Gruppe zählt zu den Branchenschwergewichten in Deutschland, nach Umsatz gar zu den zehn größten Automobil-Handelsgruppen im Land.

i Das Gebäude der Löhr & Becker Aktiengesellschaft in der Carl-Löhr-Straße 2 in Koblenz. Habau Deutschland GmbH/Löhr-Gruppe

Die Van Mossel Automotive Group wiederum ist ein internationaler Riese und wächst seit geraumer Zeit von den Benelux-Ländern aus nach Europa. Die Löhr-Übernahme ist laut Mitteilung der Koblenzer die größte Übernahme in der Unternehmensgeschichte. Die Löhr & Becker Aktiengesellschaft mit ihren Tochtergesellschaften wird demnach künftig unter dem Dach der Van Mossel Automotive International, der internationalen Sparte der Group, agieren, in der alle Aktivitäten außerhalb der Benelux-Staaten gebündelt sind.

„Die rund 1700 Mitarbeitenden der LöhrGruppe werden mit unveränderten Rahmenbedingungen Teil der Van Mossel Automotive Group“, teilt Löhr weiter mit. Und ergänzt, dass der aktuelle Vorstand der Löhr & Becker Aktiengesellschaft für die operative Leitung verantwortlich bleibt. Die Transaktion steht derzeit unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden und soll voraussichtlich im Juli 2025 abgeschlossen werden. Die Familie Löhr, bisherige Aktionäre der LöhrGruppe, sei fortan nicht mehr operativ im Unternehmen tätig.

„Dieser Schritt war intensiv und herausfordernd, aber das Ziel hatte für uns oberste Priorität“, wird Hans Jürgen Persy, CEO der Löhr & Becker Aktiengesellschaft, in der Mitteilung zitiert. Vom „perfekten Partner für unser Familienunternehmen“ spricht die stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Jenny Löhr-Sodian.