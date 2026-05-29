Nach einem geplatzten Reifen kippt ein Lkw auf der A6 bei Saarbrücken um. Die Fahrbahn ist mit Bauschutt bedeckt, über Stunden sind Rettungskräfte beschäftigt.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 6 bei Saarbrücken umgekippt und hat für eine zeitweise Vollsperrung gesorgt. Der mit Schutt beladene Transporter fuhr laut Polizei von Mannheim in Richtung Saarbrücken über die Fechinger Talbrücke, als ein Reifen platzte.

Nach Angaben der Feuerwehr Saarbrücken kollidierte der Lkw daraufhin mit der Mittelleitplanke. Der Fahrer kam vorsorglich zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus.

Weil die Autobahn übersät war mit Bauschutt, wurde sie laut Feuerwehr zunächst vollgesperrt. Einsatzkräfte hätten dann in beide Fahrtrichtungen jeweils eine Spur händisch freigeräumt, sodass der Verkehr dort wieder teilweise habe fließen können.

Es folgten stundenlange Aufräumarbeiten. An der Bergung beteiligt war demnach auch ein Autokran.