Lkw-Fahrer steckt noch immer an Raststätte fest

Waldmohr (dpa/lrs) – Seit einer Woche sitzt ein Lastwagenfahrer ohne Führerschein an einer Rastanlage an der Autobahn 6 bei Waldmohr im Landkreis Kusel fest. Nachdem der 40-Jährige über Tage nicht nüchtern wurde, nahmen ihm die Beamten seine Papiere ab und stellten sicher, dass er nicht weiterfahren kann. Eigentlich habe sich der Chef des Lkw-Fahrers darum kümmern wollen, dass das Fahrzeug am Wochenende weitertransportiert werden könne. Das sei bislang aber noch nicht passiert, teilte die Polizei mit. Zunächst hatte der SWR berichtet.

Der Mann könne sich verpflegen, duschen und stehe mit seinem Chef in Kontakt, so die Polizei. Er habe zugegeben, alkoholkrank zu sein.

Der 40-Jährige hielt gerade seine Ruhezeit an einer Raststätte ab, als Polizisten ihn am Montag vergangene Woche auf einen Zeugenhinweis hin kontrollierten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille.

Nach einem erneuten Test am vergangenen Dienstag hätte der Mann seinen Führerschein eigentlich zurückbekommen sollen. Stattdessen rückten die Beamten samt Papieren wieder ab: Auch der zweite Test zeigte weiterhin einen Wert von über drei Promille. Laut einem Polizeisprecher wurde bei dem Mann sogar am vergangenen Mittwoch noch ein Wert von rund 2,4 Promille gemessen. Wann er nun abgeholt wird, konnte die Polizei nicht sagen.