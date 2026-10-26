Erst touchierte ein 59-Jähriger mit seinem Lastwagen beide Schutzplanken, später prallte er zweimal gegen Bäume. Laut Polizei könnte ein Schwächeanfall die Ursache der Unfallserie gewesen sein.

Landau (dpa/lrs) – Ein Lastwagenfahrer hat in und bei Landau mehrere Verkehrsunfälle verursacht. Die Polizei vermutet gesundheitliche Probleme als mögliche Ursache. Der 59-Jährige kollidierte zunächst auf einer Bundesstraße sowohl mit der rechten als auch mit der linken Schutzplanke.

Trotz der entstandenen Schäden fuhr er auf die Autobahn 65, wo er «durch eine äußerst unsichere Fahrweise» auffiel, so die Beamten. Nachdem er die Autobahn in Richtung Landau verlassen hatte, kam er erneut von der Fahrbahn ab und kollidierte zweimal mit Bäumen. Selbst danach fuhr er noch einige Meter weiter und hielt erst am Messeplatz an.

«Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein während der Fahrt erlittener Schwächeanfall ursächlich für die Verkehrsunfälle gewesen sein», heißt es im Polizeibericht. Gegen den 59-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.