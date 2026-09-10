Steckengeblieben
Lkw bleibt in Unterführung stecken – Verkehr rollt wieder
Lkw blockiert Unterführung in Kobern-Gondorf
Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand.
Handout. DPA

Ein Lkw-Fahrer will seinen großen Wagen durch eine Unterführung steuern - und bleibt hängen. Das hat Folgen.

Lesezeit 1 Minute

Kobern-Gondorf (dpa/lrs) - Nach der Blockade durch einen festgefahrenen Lastwagen kann der Verkehr in Kobern-Gondorf wieder unbeeinträchtigt rollen. Ein Lastwagen hatte im Landkreis Mayen-Koblenz eine Unterführung vollständig blockiert, wie die Polizei mitteilte. Betroffen war demnach der Bereich der B416 und der Unterführung zur L117 (Moselweg).

Polizei, Feuerwehr und das Notfallmanagement der Deutschen Bahn waren vor Ort. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Unterführung durch den Lastwagen beschädigt wurde, war der darüber verlaufende Zugverkehr zunächst eingestellt worden. Nach Prüfung durch das Notfallmanagement wurde die Bahnstrecke gegen 10.30 Uhr wieder freigegeben. 

Rund eine Stunde später war die Unfallaufnahme abgeschlossen. An der Brücke seien keine schwerwiegenden Schäden entstanden, teilte die Polizei mit. Der Verkehr werde wieder aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:260910-930-663395/3

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten