Ein Lkw-Fahrer will seinen großen Wagen durch eine Unterführung steuern - und bleibt hängen. Das hat Folgen.

Kobern-Gondorf (dpa/lrs) - Nach der Blockade durch einen festgefahrenen Lastwagen kann der Verkehr in Kobern-Gondorf wieder unbeeinträchtigt rollen. Ein Lastwagen hatte im Landkreis Mayen-Koblenz eine Unterführung vollständig blockiert, wie die Polizei mitteilte. Betroffen war demnach der Bereich der B416 und der Unterführung zur L117 (Moselweg).



Polizei, Feuerwehr und das Notfallmanagement der Deutschen Bahn waren vor Ort. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Unterführung durch den Lastwagen beschädigt wurde, war der darüber verlaufende Zugverkehr zunächst eingestellt worden. Nach Prüfung durch das Notfallmanagement wurde die Bahnstrecke gegen 10.30 Uhr wieder freigegeben.

Rund eine Stunde später war die Unfallaufnahme abgeschlossen. An der Brücke seien keine schwerwiegenden Schäden entstanden, teilte die Polizei mit. Der Verkehr werde wieder aufgenommen.