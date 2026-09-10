Offene Ateliers in RLP
Die Kunst im Land hautnah erleben
Werke dort erleben, wo sie entstehen: Bei den Offenen Ateliers erhalten Besucher seltene Einblicke in die Arbeitswelt rheinland-
Werke dort erleben, wo sie entstehen: Bei den Offenen Ateliers erhalten Besucher seltene Einblicke in die Arbeitswelt rheinland-pfälzischer Künstler.
BBK Rheinland-Pfalz

Wer Künstlern gern über die Schulter schaut oder Ausstellungsexponate einmal dort erleben möchte, wo sie entworfen werden, sollte die Offenen Ateliers nicht verpassen. Wir zeigen, was an den vier Aktionstagen wo zu sehen ist.

Lesezeit 1 Minute
Einen unmittelbaren Einblick in die Arbeitswelt rheinland-pfälzischer Künstler zu gewinnen, aktuelle Werke aus ungewohnten Perspektiven zu entdecken und sich über kreatives Schaffen direkt an den Entstehungsorten auszutauschen: Diese Möglichkeit bieten die Offenen Ateliers an den beiden folgenden Wochenenden (12.
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