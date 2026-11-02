Gefährlicher Erreger
Listerien im «Mini-Brie» – Hersteller ruft Käse zurück
Lebensmittelwarnung
Nuss, Schnittlauch, Chili oder Trüffel: Vier Sorten «Mini Brie» könnten mit Listerien verunreinigt sein. (Symbolbild)
Sina Schuldt. DPA

Listerien können schwere Erkrankungen verursachen. Der Erreger fand seinen Weg in vier Sorten Weichkäse, die nun aus dem Verkehr gezogen werden.

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Düsseldorf (dpa) – Der Schweizer Käsehersteller Eberle Spezialitäten ruft vier Sorten Weichkäse wegen Verunreinigung mit Listerien-Erregern zurück. Der «Mini Brie» der Geschmacksrichtungen Nuss, Schnittlauch, Chili und Trüffel wurde in Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen über Filialen verschiedener Einzelhändler verkauft, wie die in Olching bei München ansässige Vertriebsgesellschaft Heiderbeck mitteilte.

Listerien-Infektionen können insbesondere für schwangere Frauen, ältere Menschen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem gefährlich sein. Die Erreger können unter anderem Blutvergiftungen sowie Entzündungen des Gehirns und der Hirnhäute auslösen. Zudem können ungeborene Kinder geschädigt werden, auch wenn die werdende Mutter keine Symptome spürt. Veröffentlicht wurde der Rückruf über die App «Lebensmittelwarnung».

Rückruf auf «Lebensmittelwarnung»

© dpa-infocom, dpa:261102-930-933891/1

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