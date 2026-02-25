Erstes afro-deutsches Weingut Lisa und José machen die Weinbranche vielfältiger Norbert Krupp 25.02.2026, 08:00 Uhr

i Lisa Hofmann (40) und José Fleck (42) betreiben in Rheinhessen das Weingut "Dope". Die manuelle Korbkelter haben die Albiger Weinmacher günstig erworben und dann selbst sorgfältig renoviert. Norbert Krupp

In Rheinhessen produziert das erste afro-deutsche Weingut „Dope“ spannende Naturweine. Wie es dazu kam und wie das Winzerpaar Lisa Hofmann (40) und José Fleck (42) auf den ungewöhnlichen Namen kam.

Ein Weingut, das „Dope“ heißt – ungewöhnlich. Was sich seit 2022 im rheinhessischen Albig abspielt, bietet aber noch mehr Überraschungspotenzial als nur den an Rauschmittel gemahnenden Name. Das auf Naturweine spezialisierte Gut, das Lisa Hofmann (40) und José Fleck (42) betreiben, ist das erste afro-deutsche Weingut, wie das Paar berichtet, das sich 2016 durch eine Kusskarte im Kölner Karneval kennengelernt hat: Josés Vater kam einst aus der ...







Artikel teilen

Artikel teilen