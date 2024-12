Entwarnung für Nürburgring Lindner-Hotels insolvent - auch Wiesensee betroffen 18.12.2024, 14:45 Uhr

i Das Lindner-Kurhotel am Wiesensee bei Westerburg (Foto vom 18. April 2006) war bei der Fußball-WM 2006 Mannschaftsquartier der tschechischen Fußballnationalmannschaft. Thomas Frey. picture-alliance/ dpa/dpaweb

Nicht nur kleine Gastronomiebetriebe haben Sorgen, es trifft auch Branchengrößen: Jetzt hat die Lindner Hotels AG einen Insolvenzantrag gestellt. Betroffen ist auch das Hotel am Wiesensee im Westerwald. Entwarnung gibt es indes für den Nürburgring.

Hohe Mieten, explodierende Energie- und Materialkosten, eine schwierige Zinsentwicklung: Das sind die Gründe, die nach Angaben des Unternehmens die Lindner Hotels AG in ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gezwungen haben – 13 Häuser sind davon betroffen, darunter das Lindner-Hotel am Wiesensee im Westerwald sowie ein weiteres Haus der Gruppe in Mainz („Me and all Hotel“).

