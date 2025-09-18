Kaiserslautern (dpa/lrs) – Mit einem Heimsieg gegen Preußen Münster kann der 1. FC Kaiserslautern vorübergehend die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernehmen. Sollten den Pfälzern am Freitag (18.30 Uhr/Sky) der dritte Sieg in Folge gelingen und Arminia Bielefeld im Parallelspiel nicht gegen die SpVgg Greuther Fürth gewinnen, würde der FCK mindestens für eine Nacht an die Spitze springen.

Kaiserslauterns Trainer Torsten Lieberknecht stellte ein mögliches Geduldsspiel in Aussicht. «Man hört den Begriff zwar nicht gerne. Aber wir haben ein Heimspiel und das wollen wir natürlich am besten mit drei Punkten den Platz verlassen», sagte er.

Serie beendet

Am vergangenen Wochenende hatte der FCK eine 218 Tage andauernde Serie ohne Auswärtssieg beendet. Bei der SpVgg Greuther Fürth gewannen die Roten Teufel mit 3:0. Eine Selbstzufriedenheit hat Lieberknecht in der Trainingswoche bei seiner Mannschaft aber nicht beobachtet. «Ich habe nicht das Gefühl, dass jemand nachlässt. Ich treibe immer an. Wir müssen immer noch an Nuancen drehen. Bis das letzte Rad läuft, brauchen wir immer noch unsere Momente», sagte der 52-Jährige.

Als einen der entscheidenden Faktoren für die Partie gegen Münster setzt Lieberknecht auf die Fitness seines Teams. «Wir hatten in dieser Woche zwei Einheiten, wo wir taktische Dinge gemacht haben, um total frisch in das Spiel zu gehen und alles in die Waagschale werfen zu können», erzählte er. Keine Optionen sind am Freitag weiter Daniel Hanslik (Trainingsrückstand), Kenny Prince Redondo (Achillessehnenprobleme) und Simon Asta (Teilriss des Kreuzbandes).