Zum Jahresbeginn feierte das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) sein einjähriges Bestehen. Das Land hat mit dem LfBK auf die Ahrtal-Katastrophe reagiert. Im Interview erklärt Präsident René Schubert, wo sein Amt heute steht.
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Katastrophen früher erkennen und besser auf sie reagieren können – dazu soll das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) in Koblenz einen wesentlichen Beitrag leisten. Zum Jahresbeginn hat die Behörde ihr einjähriges Bestehen gefeiert. Noch befindet sich das LfBK im Aufbau.