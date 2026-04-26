Interview mit René Schubert LfBK-Chef: Kommunen zu helfen, ist zentraler Auftrag Cordula Sailer-Röttgers 26.04.2026, 07:00 Uhr

i René Schubert, Präsident des Landesamts für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK), war bei unserer Zeitung zu Gast. Seine Behörde befindet sich noch im Aufbau. Im Interview blickt Schubert mit unserer Zeitung darauf, was das LfBK bereits geschafft hat - und was in der Entwicklung noch vor ihm liegt. Cordula Sailer-Röttgers

Zum Jahresbeginn feierte das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) sein einjähriges Bestehen. Das Land hat mit dem LfBK auf die Ahrtal-Katastrophe reagiert. Im Interview erklärt Präsident René Schubert, wo sein Amt heute steht.

Katastrophen früher erkennen und besser auf sie reagieren können – dazu soll das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) in Koblenz einen wesentlichen Beitrag leisten. Zum Jahresbeginn hat die Behörde ihr einjähriges Bestehen gefeiert. Noch befindet sich das LfBK im Aufbau.







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