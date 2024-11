Lena Klamp wäscht Gold am Palmer River

Raus aus dem Berufsalltag, rein ins Abenteuer. So lautet die Kurzfassung von Lena Klamps Geschichte. Die 28-Jährige aus Singhofen trifft in Australien einen bekannten Goldgräber, verliebt sich und findet sich bald in dessen Leben und TV-Serie wieder.