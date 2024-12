Passagierzahl-Ziel verfehlt Leichter Dämpfer für den Aufwind am Hahn Tim Kosmetschke

dpa 27.12.2024, 11:31 Uhr

i Der Tower des Flughafens Hahn trägt seit einiger Zeit den Schriftzug "Triwo Hahn Airport". Thomas Frey. dpa

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen – Zeit für Rückschau und Ausblick. Auch am Hahn: Der Hunsrück-Airport erlebte 2024 viel Aufwind und schrieb positive Geschichten. Doch nicht alle Ziele können die Flughafenbetreiber erreichen.

Hahn. Am Flughafen Hahn endet das Jahr mit einem leichten Stimmungsdämpfer, nachdem es in den vergangenen Monaten deutlich mehr positive als negative Nachrichten gab: Das selbst gesteckte Ziel von zwei Millionen Fluggästen in diesem Jahr verfehlt der Hunsrück-Airport.

