Chefarzt aus RLP über Wandel HIV: Vom Todesurteil zu einer Tablette am Tag Michael Illjes 02.12.2025, 12:37 Uhr

i Ansgar Rieke ist seit 1986 in der Immunologischen Ambulanz tätig. Er hat den medizinischen Wandel miterlebt und betreut heute als Chefarzt 30 Patienten am Tag. GK-Mittelrhein/Tanja Böhm

In Koblenz steht die größte HIV-Ambulanz in Rheinland-Pfalz – mehr als 2000 Menschen betreut die Klinik aktuell. Die Medizin hat HIV gelähmt, doch die Vorurteile sind geblieben. Ein Chefarzt erzählt warum.

Durch die Hintertür, unscheinbar und unauffällig. Wer die Immunologische Ambulanz in Koblenz betritt, kann das im Geheimen tun und sich so vor fremden, ungewollten Blicken schützen. Die Ambulanz ist ein Rückzugsort. Denn auch nach mehr als 40 Jahren bleibt HIV mit Stigma verbunden.







