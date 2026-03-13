Sabotage oder Diebstahl?
Leck in Diesel-Pipeline löst Umweltkatastrophe im Hunsrück aus
Ein Leck in der zivil genutzten Zuleitung des Nato-Pipeline-Systems sorgte für einen Großeinsatz von Feuerwehr, THW und Polizei.
Ein Leck in einer zivil genutzten Zuleitung des Nato-Pipeline-Systems sorgte für einen Großeinsatz von Feuerwehr, THW und Polizei - mehrere Landkreise sind betroffen.
Sebastian Schmitt

Ein Leck in einer Pipeline sorgt für einen Großeinsatz und eine Umweltkatastrophe: 90.000 Liter Diesel könnten in die Flüsse gelangt sein. Die Ursache bleibt offen, während die Behörden mit Hochdruck an der Aufklärung arbeiten.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Leck in einer unterirdischen Diesel-Pipeline hat am Mittwochnachmittag einen groß angelegten Einsatz von Feuerwehr, THW und Polizei im Rhein-Hunsrück-Kreis ausgelöst. Gegen 14.30 Uhr gingen die ersten Notrufe aus dem Bereich Kisselbach ein. Anwohner meldeten einen starken Dieselgeruch.

