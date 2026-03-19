Reuffel, Geber, Meckel
Wie sich Buchhandlungen auf dem Markt behaupten
Herausfordernden Zeiten sehen sich auch die unabhängigen Buchhandlungen im nördlichen Rheinland-Pfalz gegenüber. Der unverändert
Herausfordernden Zeiten sehen sich auch die unabhängigen Buchhandlungen im nördlichen Rheinland-Pfalz gegenüber. Der unverändert angespannten Marktlage begegnen sie mit viel Leidenschaft, Flexibilität - und ungebrochenem Optimismus.
Sebastian Willnow. picture alliance/dpa

Steigende Kosten, Druck durch den Onlinehandel, Lieferengpässe: Für den stationären Buchhandel bleibt die Marktlage weiterhin angespannt, doch die privaten Betreiber in der Region zeigen sich wandlungsfähig. Wenn auch nicht immer mit Erfolg.

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In Zeiten zunehmenden Leerstands hatte Bad Ems Ende vergangenen Jahres eine frohe Botschaft zu verkünden: Die Buchhandlung Meckel, seit mehr als 90 Jahren eine Institution in der Kurstadt, entgeht nach dem Rückzug der bisherigen Inhaber ihrer Auflösung.

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