Reuffel, Geber, Meckel Wie sich Buchhandlungen auf dem Markt behaupten Stefan Schalles 19.03.2026, 15:00 Uhr

i Herausfordernden Zeiten sehen sich auch die unabhängigen Buchhandlungen im nördlichen Rheinland-Pfalz gegenüber. Der unverändert angespannten Marktlage begegnen sie mit viel Leidenschaft, Flexibilität - und ungebrochenem Optimismus. Sebastian Willnow. picture alliance/dpa

Steigende Kosten, Druck durch den Onlinehandel, Lieferengpässe: Für den stationären Buchhandel bleibt die Marktlage weiterhin angespannt, doch die privaten Betreiber in der Region zeigen sich wandlungsfähig. Wenn auch nicht immer mit Erfolg.

In Zeiten zunehmenden Leerstands hatte Bad Ems Ende vergangenen Jahres eine frohe Botschaft zu verkünden: Die Buchhandlung Meckel, seit mehr als 90 Jahren eine Institution in der Kurstadt, entgeht nach dem Rückzug der bisherigen Inhaber ihrer Auflösung.







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